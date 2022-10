Bobingen

vor 35 Min.

Bunter Augenschmaus: In Bobingen sorgen Kartoffeln für Farbe auf dem Teller

Plus Auf dem Bäurle-Hof werden rote, blaue und klassische Kartoffeln angebaut. Anja Fischer hat viele Ideen, wie sie das Gemüse an Halloween auf den Tisch bringt.

Von Steffi Brand

Anja Fischer mag es gerne bunt auf dem Teller. Darüber hinaus soll das, was sie kocht, auch ihrem Mann und den fünf Kindern schmecken. So kam sie vor gut fünf Jahren auf die Idee, bunte Kartoffeln anzubauen. In einem guten Jahr bedeutet das, dass es auf dem Bäurle-Hof in Bobingen blaue und rote Kartoffeln neben den gelben Klassikern gibt.

