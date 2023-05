Landkreiscup in Burgwalden: Golfer beweisen Herz und Händchen

Beim Landkreiscup im Golf in Burgwalden ging es um mehr als nur Sport. Das zeigte sich bei einem neuen Turnier.

Rund 100 Sportlerinnen und Sportler – vom Freizeitgolfer bis hin zum ambitionierten Turnierspieler – gingen auf der Anlage des Golfclub Augsburg in Bobingen-Burgwalden bei der sechsten Auflage des Landkreis-Cup im Golf an den Start. Wie schon in den Vorjahren unterstützen sie damit einen guten Zweck: Ein Teil der Startgelder geht an die Bürgerstiftung Augsburger Land.

Delegation aus Mali im Kreis Augsburg

Anlässlich der im Juni stattfindenden Special Olympics World Games, in deren Vorfeld der Landkreis als Gastgeberregion für eine Delegation aus Mali fungiert, stand das Golfturnier ganz im Zeichen der Inklusion. So wurde parallel zum gewohnten Turniermodus auch ein Kurzplatzturnier ausgetragen, bei dem Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung im Tandem mit Vereinsmitgliedern des Golfclub Augsburg in zwei Leistungsklassen antraten.

In Klasse 1 sicherte sich Natalie Hauptmann mit Hans-Dieter Abel den Sieg, in Leistungsklasse 2 siegte Sarah Rinkowitz mit ihrer Spielpartnerin Dr. Jasmin Fischer. Dabei nahmen auch Athleten teil, die als Mitglieder des deutschen Kaders zu den Special Olympics Weltspielen anreisen dürfen.

Das sind die Landkreismeister im Golf

Auch um die Landkreismeisterschaft lieferten sich die Turnierteilnehmerinnen und -teilnehmer wieder ein spannendes Spiel auf ansehnlichem Niveau. Den Tagessieg mit dem besten Brutto-Ergebnis und damit den Titel der neuen Landkreismeister sicherten sich in diesem Jahr Philipp Macionga und Anna Weicker. Über alle Alters- und Niveauklassen hinweg – das Teilnehmerfeld reichte von Nachwuchssportlern im Jugendalter bis zu den Senioren AK 65 – wurden starke Scores erzielt. Sämtliche Informationen zum sechsten Landkreis-Cup sind online unter www.sportlandkreis.de abrufbar, wo auch eine Fotogalerie mit Impressionen des Turniers zu finden ist.

Bei der anschließenden Tombola freuten sich die Gäste über tolle Preise, rege Teilnahme fand auch ein inklusives Quiz am Stand des Kulturschlüssels des Bayerischen Roten Kreuz. Im Rahmen eines Schnuppertrainings unternahmen 25 Sportlerinnen und Sportler ihre ersten Schwünge auf dem Grün. (AZ)

