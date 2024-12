Großes Dankeschön für die Hochwasser-Helfer

Überflutete Keller und Straßen, Menschen, die in Sicherheit gebracht werden mussten, Damm- und Deichbrüche, stetig steigende Pegelstände - unzählige Helfer von Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdienst, Polizei und THW waren nach ergiebigem Niederschlag am ersten Juni-Wochenende pausenlos im Einsatz. Viele davon im Ehrenamt.

Besonders engagierte Menschen wurden zum „Tag des Ehrenamtes“ geladen, um ihnen von Herzen Danke sagen zu können. „All die Menschen, die unserer Bürgerschaft freiwillig dienen, sind die wahren Schätze unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Klaus Förster einleitend in der kleinen Feierstunde mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Mittleren Mühle. Geladen waren Vertreter der Feuerwehren aus Bobingen und seinen Stadtteilen, Ehrenamtliche der Wasserwacht Bobingen und der BRK-Bereitschaft. In seiner kurzen Rede brachte Förster seine größte Wertschätzung, Dankbarkeit und Hochachtung für das Geleistete im Hochwasserjahr zum Ausdruck: „Danke für Euer Engagement und Eure Hilfe! Ihr packt genau da an, wo Unterstützung gebraucht wird.“ Anerkennend fügte er hinzu: „Das Ehrenamt müsste eigentlich tagtäglich geehrt werden, es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Ohne all die freiwilligen Organisationen und Vereine würde kein einziger Tag funktionieren, unsere Gesellschaft käme zum Erliegen. Mit Eurem unermüdlichen Einsatz leistet ihr Hilfe, rettet Leben, stärkt die Gemeinschaft. Das ist unbezahlbar, dafür zolle ich meinen größten Respekt.“

Helfer erhalten den Sozialpreis der Stadt

Bei der Feierstunde überreichte Förster den Anwesenden gemäß Stadtratsbeschluss den Sozialpreis der Stadt Bobingen 2024, der mit gesamt 1500 Euro dotiert ist. „Mit dem Sozialpreis soll als sichtbares äußeres Zeichen des Dankes und der Anerkennung beispielhaftes Handeln ausgezeichnet werden. Dieser Preis soll insbesondere eine Anerkennung für herausragende Leistungen für das Allgemeinwohl und/oder für Fälle herausragender Zivilcourage oder Hilfseinsätze sein“, zitierte Förster aus den Richtlinien über die Verleihung des Sozialpreises. „Mit eurem herausragenden Einsatz, sei es beim Hochwasser Anfang Juni dieses Jahres oder beim Unwetter mit Hagel Ende August 2023, habt ihr euch diese Auszeichnung mehr als verdient“, begründete er das Votum der Stadtratskollegen.