Pflegeschule der Wertachklinik Bobingen wird 2024 eröffnet

Die Wertachklinik Bobingen bereitet sich auf Jubiläumsjahr des Fördervereins vor. Wann der Neubau an der B17 entstehen wird, ist offen.

Kurz vor seinem 20. Jubiläum hat der Förderverein der Wertachklinik Bobingen einen neuen Vorstand gewählt. Auf der Jahreshauptversammlung betonte Vorsitzender Bernd Müller nach seiner Wiederwahl, dass es trotz Zukunftsstrategie noch einige Jahre zwei Standorte und somit auch zwei Fördervereine geben werde.

Neue Krankenhaus-Reformgesetze für Neubau wichtig

Für einen Neubau und damit die Zusammenlegung der beiden jetzigen Standorte in Bobingen und Schwabmünchen, wie in einem Gutachten empfohlen, müsse man erst die neuen Krankenhaus-Reformgesetze abwarten, so Müller. Zum anderen würden nach einem Beschluss noch sechs bis zehn Jahre vergehen, bis ein Klinikneubau genehmigt, errichtet und in Betrieb genommen werden könnte. Wie berichtet ist dafür ein Standort nahe der B17 im südlichen Landkreis angedacht.

Pflegeschule in Bobingen startet mit insgesamt 55 Ausbildungsplätzen

In seinem Jubiläumsjahr 2024 wird der Förderverein die Pflegeschule in den Mittelpunkt stellen. „Wir als Förderverein unterstützen die Pflegeschule gerne, weil wir damit gleichzeitig die Wertachklinik und deren Patienten unterstützten“, erklärte Vorstand Müller. Denn eines sei klar: „Ohne Pflegekräfte kein Krankenhaus.“ Martin Gösele, der Vorstand der Wertachkliniken, informierte über den Neubau der Pflegeschule. Der soll im nächsten Jahr bezugsfertig sein. Dann könne man den Auszubildenden 12 Mikrowohnungen anbieten. Außerdem würden künftig jedes Jahr 30 Plätze für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zur Verfügung stehen, dazu kämen zusätzlich 25 Plätze in dem neu eingeführten einjährigen Ausbildungsgang der Krankenpflegehilfe.

Neue Mitglieder und Paten zum Jubiläumsjahr gesucht

Für das Jubiläumsjahr erhofft sich Müller wieder mehr Mitglieder: "Die Beiträge der Mitglieder sind eine wichtige Basis für unsere Aktivitäten“, erklärte der ehemalige Bobinger Bürgermeister und ergänzte: "Wir freuen uns natürlich auch über sogenannte Paten.“ Das sei ab einer Patenschaft in Höhe von 250 Euro pro Jahr möglich.

Neben Müller wurden seine Stellvertreter Dr. Eberhard Zank und Dr. Fritz Pfleghar sowie Schatzmeister Dr. Edwin Krebs im Amt bestätigt. Das Protokoll schreibt künftig die neu gewählte Schriftführerin Christine Bihler. Ihre Vorgängerin, Martina Strehler, hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet; sie wird dem Förderverein künftig gemeinsam mit Dr. Hans Kuhn und Dr. Marga Dorfmiller-Kapetanopulos als Beirätin zur Verfügung stehen. (AZ)