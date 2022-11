Weiterbildung im Job: Das müssen Sie wissen

Informationsabend im Job soll wichtige Fragen beantworten. Anmeldung nötig.

Weiterbildung im Job, aber wie? Zur besseren Orientierung bietet die Vhs Augsburger Land in Kooperation mit dem Bildungsbüro des Landkreises Augsburg am Donnerstag, 24. November, von 19 bis 20.30 Uhr im Regionalen Bildungszentrum Mitte in Bobingen einen kostenfreien Informationsabend zum Thema Fort- und Weiterbildung an.

Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie kann ich mich beruflich (neu) orientieren oder weiterkommen – wie gehe ich am besten vor? Wie plane ich den beruflichen Wiedereinstieg nach Eltern- oder Pflegezeit? Wo finde ich für mich passende Bildungsangebote in der Region? Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter https://www.vhs-augsburger-land.de/Veranstaltung/cmx6278ea3cd9c31.html erforderlich. (AZ)