Rasenkonzerte in Gersthofen: Hier wird ab Donnerstag gerockt

Da, wo aktuell noch eine grüne Wiese zu sehen ist, soll von Donnerstag bis Samstag gefeiert werden. Auf dem Gelände der Gersthofer Naturfreunde finden dann nämlich wieder Rasenkonzerte statt. Diesmal kommen dabei besonders Rockfans auf ihre Kosten. Los geht es aber etwas ruhiger mit der irischen Band Picture This, die einen Mox aus Pop, Indie und Folk auf die Bühne bringen wird. Das Auftaktkonzert beginnt am Donnerstag um 20 Uhr. Hier das gesamte Programm im Überblick:

Das Programm am Donnerstag, 7. August

Los geht das Festival am Donnerstag, 7. August, um 20 Uhr mit der aus Irland kommenden Band Picture This. Seit 2015 hat das Quartett mit seinem Mix aus alternative Pop, Indie und Folk-Pop seine Fans. Die Musiker versprühen bei Live-Auftritten Energie, mit der sie das Publikum mitnehmen wollen.

Das Programm am Freitag, 8. August

Rockig geht es am Freitag, 8. August, um 20 Uhr weiter: Die erste Rock-Night bei den Rasenkonzerten übernehmen zwei Schwergewichte des Heavy Metal zusammen: Doro Pesch und die Hardrock-Musiker von Bonfire geben ein Doppel-Konzert. Doro steht seit mittlerweile 40 Jahren auf der Bühne. In Gersthofen präsentiert sie neben ihren Klassikern auch ihr neues Album „Conqueress – Forever Strong And Proud“. Genauso lange wie die Sängerin rocken auch die Mitglieder von Bonfire: Die Formation um Bandgründer Hans Ziller bringt Klassiker nach Gersthofen mit und hat das neue Album „Higher Ground“ im Gepäck. Die Rock-Nacht ist in zwei Konzertteile aufgeteilt: Zuerst spielt Bonfire, anschließend folgt Doro.

Fans von Hardrock kommen beim Auftritt von Doro mit Band bei den Rasenkonzerten in Gersthofen auf ihre Kosten. Foto: Jochen Rolfes

Das Programm am Samstag, 9. August

„Wouldn´t it be good“, „I Won’t Let The Sun Go Down On Me“ - diese Ohrwürmer sind den meisten Leuten bekannt und werden auf vielen 80er-Partys gespielt. Der Ire Nik Kershaw singt diese Hits und weitere Klassiker am Samstag, 9. August, ab 20 Uhr. An diesem Konzertabend wird das Gelände für die Zuhörer bestuhlt. Kershaw ist fast auf den Tag genau 40 Jahre, nachdem er seine Lieder beim legendären Live-Aid- Konzert in Wembley präsentiert hat, in Gersthofen zu Gast.

Kartenvorverkauf: Tickets für alle Konzerte sind erhältlich unter www.stadthalle-gersthofen.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.