Autofahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in Bonstetten einen Gartenzaun. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Verkehrsunfallflucht in Bonstetten: Im Zeitraum von Freitag, 2. Dezember, 16 Uhr, bis Samstag, 3. Dezember, 7.50 Uhr, beschädigte ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug in der Rosenstraße in Bonstetten einen Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 400 Euro. Bei dem Unfall blieben laut Polizei diverse Fahrzeugteile des unfallverursachenden Autos an der Unfallstelle zurück.

Schwarzer Audi wird gesucht

Eine Recherche ergab, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen schwarzen Audi A6/S6/A6 Avant handeln dürfte, der einen Frontschaden auf der linken Seite aufweisen müsste. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (lig)