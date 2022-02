Bonstetten sucht nach neuen Baugebieten

Plus Fünf Gebiete in Bonstetten werden auf ihr Bebauungspotenzial überprüft. Denn der Bedarf nach Bauplätzen ist riesig. Wie geht es weiter?

Nicht erst seit dem populären Streit um den Hausbau von Ex-Bundesligatrainer Armin Veh im Bonstetter Heuberg ist bekannt, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist. Doch die Nachfrage nach neuen Bauplätzen ist noch immer riesig. Zukünftige Hausbesitzer müssen sich allerdings vorerst gedulden.