Bonstetten

12:00 Uhr

Bonstetten verabschiedetet Haushalt: Diese großen Projekte stehen an

Plus Ungewöhnlich einig ist sich der Bonstetter Gemeinderat beim Thema Finanzen. Wofür die Gemeinde ihr Geld und weshalb das im kommenden Jahr deutlich knapper werden könnte.

Von Tobias Schertler

So viel Harmonie gibt es selten im Gemeinderat in Bonstetten. Mit einem 12:0 an Stimmen wurde der Haushaltsbeschluss in diesem Jahr durchgesetzt. "Ich war auch überrascht", sagt Bürgermeister Anton Gleich (CSU) und lacht dabei. Was ist nun dieses Jahr in Bonstetten geplant?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .