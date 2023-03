Bonstetten

08:02 Uhr

Bonstettens Kindergarten bekommt eine Fotovoltaikanlage

Auf dem Dach des Kindergartens will die Gemeinde Bonstetten eine Fotovoltaikanlage errichten.

Plus Auf dem Dach des Kindergartens soll bald Strom erzeugt werden. Die Kindergartengebühren könnten davon unabhängig in Kürze steigen.

Von Josef Thiergärtner

Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens will die Gemeinde Bonstetten ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Mehrmals stand dieses Thema schon auf der Tagesordnung, merkte Bürgermeister Anton Gleich in der Sitzung des Gemeinderates an. Nun soll es mit der Planung vorangehen. 40 Kilowattpeak könnte die Anlage leisten, ein zusätzlicher Stromspeicher mit einer Speicherkapazität von 30 Kilowattstunden kann für die Senkung der Stromkosten sorgen.

