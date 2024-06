Bonstetter feiern ihren Spielplatz mit einem Fest

Mit einem großen Fest wird in Bonstetten auf dem neugestalteten Spielplatz in der Ortsmitte gefeiert.

Bei so viel Engagement, da hatte selbst Petrus ein Einsehen. Überlegte der Elternbeirat der KiTa St. Stephan in Bonstetten in den frühen Morgenstunden noch, ob man absagen müsste, da legten sich ab 8.30 Uhr Elternbeirat und Helfer voll ins Zeug und verwandelten den Bonstetter Dorfplatz in ein Kinderparadies.

Spielplatzfest mit Glücksrad und Hüpfburg in Bonstetten

Zwei Zelte zum Verweilen und Kinderschminken, eine herrliche Hüpfburg und natürlich den neugestalteten Spielplatz in der Ortsmitte – alles wurde festlich mit bunten Wimpeln geschmückt. Der Pizzawagen, bei dem die Kinder beim Zubereiten direkt zuschauen konnten, erwies sich als weitere Attraktion dieses Festes.

Schon vor dem offiziellen Beginn des Spielplatzfestes strömten Jung und Alt in „ihre“ Ortsmitte. Beim Glücksrad bildeten sich lange Schlangen – schnell hatten auch die Kleinsten die attraktiven Preise entdeckt. Schließlich eröffnete Melanie Mayr für den Elternbeirat der Kindertagesstätte das Fest und dankte allen Beteiligten herzlich für ihre Mitwirkung, allen voran natürlich den Erzieherinnen, die gemeinsam mit den Kindern der Krippe und des Kindergartens lustige Lieder eingeübt hatte. Doch zunächst war Pfarrer Jan Forma für den Träger an der Reihe, der seine Begrüßungsworte mit dem Segen für alle beschloss. Auch Bürgermeister Anton Gleich begrüßte die zahlreichen Gäste begeistert, schließlich hatten gut 200 Besucher den Weg in die Dorfmitte gefunden.

Dann übernahmen Kinder, Eltern und Großeltern den Platz und nahmen den neuen Spielplatz „in Besitz“, bevor es an die Stände ging. Eis, Kuchen und natürlich Pizza waren der Renner, bevor man oft mehrmals das Glücksrad drehte. Ein herrlicher Nachmittag mit bestem Wetter begeisterte Jung und Alt. (upu)