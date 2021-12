Bonstetter stoppen bei Bürgerentscheid ein Millionenprojekt

Plus Jahresrückblick: Ein in der Ortsmitte geplantes Gebäude ist den Menschen im Ort zu teuer. Deshalb muss die Gemeinde nun ihre Pläne überarbeiten – und viel Geld einsparen.

Mindestens 9,5 Millionen Euro – so viel sollte das neue Gebäude in der Ortsmitte kosten. Doch die Bonstetter legten die Pläne für den Millionenbau im November auf Eis. Mit einer deutlichen Mehrheit stimmten sie bei einem Bürgerentscheid gegen die bisherigen Pläne. Abgeblasen ist das Projekt damit nicht. Doch es muss nun deutlich günstiger werden.