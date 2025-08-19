Bürgermeister verteidigt Pläne für neue Ortsmitte

Mit neun zu vier Stimmen sprach sich der Gemeinderat Bonstetten für den Vorentwurf zur neuen Ortsmitte aus. Rund anderthalb Stunden wurde diskutiert, dann stand der Beschluss fest. Rund 14 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Kritik gab es an dem Beschluss seitens der Freien Wähler. Bürgermeister Anton Gleich wehrt sich.

Er sieht den aktuellen Plan mit einem Gebäude, in dem unter anderem die Feuerwehr untergebracht wird, sowie Treffpunkten für Jung und Alt samt Spiel- und Sportmöglichkeiten und einem Festplatz, als beste Lösung. „Neben Bürgerversammlungen, Workshops und Botschafter, die bestellt wurden, entstand mit breiter Zustimmung, im Gemeinderat und der Bevölkerung das neue Konzept. Der Bürgerwille wurde hier entsprechend gewürdigt. Als Zwischenschritt wurden sogar noch drei Machbarkeitsstudien aufgelegt und letztendlich beschlossen“, so Gleich, der die finanzielle Entwicklung kritisch hinterfragt. „Gerade jetzt ist die finanzielle Ausgangslage gut.“ Dank der Förderung von sechs Millionen Euro und dem Eigenkapital würden nur noch zwei Millionen Euro fehlen. „Die Alternative wäre, wir errichten nur ein Feuerwehrhaus für fünf Millionen und sanieren das Rathaus für eine Million Euro. Dann bräuchten wir zwar kein Darlehen, hätten aber ein für alle Mal und eine unfertige Ortsmitte.“

Die Vergangenheit habe laut Gleich gezeigt, dass Warten oder Taktieren „uns nicht weiterbringen“. Als Beispiel nennt er den Kauf des ehemaligen Brauereigeländes vor rund 20 Jahren. „Die gewaltige Investition wurde trotz nicht vorhandenem Finanzpolster abgewickelt und über die Jahre egalisiert.“ (AZ)