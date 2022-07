Der Radweg von Bonstetten nach Peterhof ist fertig

Plus Acht Jahre Planung und 1,75 Millionen Euro für 4,3 Kilometer Radweg - die neue Strecke ist eingeweiht. Für stillen Protest sorgt ein kurzes aber teures Teilstück.

Gute Nachrichten für Radler im Holzwinkel: Die neue Strecke von Bonstetten in Richtung Peterhof ist eingeweiht. Der 4,3 Kilometer lange Radweg soll Pendler aufs Fahrrad bringen und für mehr Sicherheit sorgen. Pläne für den neuen Radweg gibt es schon viele Jahre. Dass er erst jetzt, acht Jahre nach Beginn der Planung, fertig wird, hat mehrere Gründe. Unter dem Strich ist das Projekt für die Verantwortlichen ein Erfolg - doch es gibt auch stillen Protest.