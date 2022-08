Bonstetten

Deshalb ist der Spielplatz in Bonstetten gesperrt

Dieses Spielgerät in der Ortsmitte von Bonstetten ist nicht mehr sicher, erklärt die Gemeinde.

Plus In den Sommerferien werden Kinder auf dem Spielplatz in der Ortsmitte von Bonstetten vermutlich nicht mehr spielen können. Das sind die Hintergründe.

Der Spielplatz in der Ortsmitte von Bonstetten ist gesperrt. Die Gemeinde sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, da das große Spielgerät nicht mehr sicher ist. Das sei bei der jährlichen Untersuchung des Spielplatzes festgestellt worden, sagt Bürgermeister Anton Gleich. Er geht davon aus, dass das große Gerät ausgetauscht werden muss.

