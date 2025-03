Es begann im Ski-Urlaub: So ist ihr neues Leben mit Long Covid

Karen Halank liegt wegen ihrer Corona-Infektion im März 2020 im Krankenhaus, als sie den Fernseher einschaltet und beinahe glaubt, sie halluziniere in ihrem Fieber. „Plötzlich läuft beim lokalen Fernsehsender der Name meines Mannes unten in der Bauchbinde über den Bildschirm.“ Werner Halank aus Bonstetten, steht dort, sei einer der ersten Corona-Fälle im Landkreis Augsburg. Das Ehepaar Halank wusste da schon von seiner Infektion, aber mit den Wellen, die die Ansteckung schlug, hatte die Familie nicht gerechnet. Hinzu kommt, dass Werner Halank in seinem Wohnort Bonstetten als Bürgermeister kandidiert. Am Ende fehlen ihm sieben Stimmen, um in die Stichwahl mit dem amtierenden Bürgermeister Anton Gleich zu kommen, der die Wahl gewinnt. Er sagt heute, dass die Infektion mit dem damals neuen Virus seinen Wahlkampf vielleicht beeinflusst habe. Für sie beginnt ein neues Leben.

