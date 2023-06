Bonstetten

Entscheidung zur Ortsmitte war für den Bürgermeister ein "herber Rückschlag"

Plus Bürgermeister Anton Gleich räumt im Interview zur Halbzeit im Rathaus Fehler ein, blickt aber auch auf viele positive Erinnerungen. Wie er die Entwicklung der Gemeinde bewertet.

Von Philipp Kinne

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was - außer Corona - fällt Ihnen als wichtiges Ereignis für die Gemeinde ein?



Anton Gleich: Standorte in der Größe von Bonstetten stehen vor großen Herausforderungen. Zum einen der Zuzug, vor allem von jungen Familien in die Wohngebiete, zum anderen die Attraktivität für die jungen Bonstetter und Bonstetterinnen zu erhalten, um am Ort zu bleiben, dafür müssen wir lebendig bleiben. Deswegen ist mir die Entwicklung unserer neuen Ortsmitte so wichtig. Es war ein herber Rückschlag für mich, dass das Projekt durch einen Bürgerentscheid gestoppt wurde. Es gehört für mich aber auch die Erkenntnis dazu, dass ich hier Fehler gemacht habe, die dazu beigetragen haben.

Im Rückblick auf die drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Anton Gleich: Da gibt es vieles. Wir haben eine Menge guter Entwicklungen, wie etwa den kostenlosen Ausbau des Glasfasernetzes für die Kommune, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger, der neue Radweg Richtung Peterhof, der Rufbus, die Neuanlage bzw. Sanierung von Spielplätzen wurden angestoßen bzw. schon umgesetzt. Aber auch im ideellen Bereich hat sich vieles positiv geändert. Seit Corona sind wir enger zusammengerückt. Das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen/Organisationen ist gestiegen, aber auch die Hilfsbereitschaft und das Miteinander hat einen deutlich höheren Stellenwert erhalten. Aber die Lernkurve ist immer dort am größten, wo etwas nicht so gut gelaufen ist. Was können wir daraus für die Zukunft lernen? Diese Erkenntnisse in gute Politik für Bonstetten zu übersetzen, daraus ziehe ich meine Motivation für die kommenden drei Jahre.

