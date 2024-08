Freie Wähler sehen Halle in Ehingen als Vorbild für Bonstetten

Geht es nach den Freien Wählern in Bonstetten, könnte eine Halle in Ehingen zum Vorbild werden. Die Gemeinderäte Werner Halank, Hannes G. Merz und Daniel Schmid nutzen die sitzungsfreie Zeit im August für eine Exkursion zum im Jahr 2022 eröffneten Gemeindezentrum in Ehingen. Diese vereine in zentraler Stelle eine Vielzahl von Nutzungen. Sie werden etwa als Kinderhaus, Bürgerstüble, Bücherei, Schützenheim, Gastro-Küche oder für Veranstaltungen genutzt - und zum Sport. Zudem wurden die Wände und Decken mittels flächenbündigen Akustikpaneelen und einer mobilen Bühne für eine musikalische Nutzung ausgestattet. Die Investitionskosten betrugen 5,4 Millionen Euro, nach Abzug aller Förderungen lag der Eigenanteil der Gemeinde Ehingen bei 3 Millionen Euro, heißt es in einer Mittellung der freien Wähler aus Bonstetten. „Wir von den Freien Wähler Bonstetten machen uns stark für eine Mehrzweckhalle mit sportlicher Nutzung. Einen zweiten Bürgersaal lehnen wir strikt ab“, teilt Hannes Merz mit. Wie berichtet sind die Planungen zur Ortsmitte in Bonstetten aktuell eines der größten Projekte in der Gemeinde. (AZ)

