Goldene Hochzeit im Hause Bschorr in Bonstetten

Beim Faschingsfall in Bonstetten funkte es zwischen Erich und Resi. Doch sich zu treffen war damals nicht so einfach: Telefone waren kaum vorhanden und auch Resis Eltern wollten immer gefragt werden. Aber Resi war ja immer wieder in der Berufsschule, und Erich arbeitete als Schlosser bei der MAN. Treffen am Sonntag beim Fußballspiel in Bonstetten oder auf halber Strecke zwischen Heretsried und Bonstetten am Fernsehturm - die jungen Leute waren erfinderisch. Auch wenn Erich einmal vergeblich auf seine Resi wartete, weil die Eltern den Ausgang verboten hatten. Inzwischen sind die beiden seit 50 Jahren verheiratet.

1974 wurde Hochzeit gefeiert, aber nicht in Bonstetten oder Heretsried – damals gab es hier keine Gaststätten. Und da Erich in vielen Vereinen war – Sportverein, Feuerwehr, bei den Sanitätern und nicht zu vergessen seine Tätigkeit als Schiedsrichter – musste ein entsprechend großer Saal gebucht werden. Gut 150 Gäste kamen in die Rosenau – Gaststätte nach Augsburg und ließen das glückliche Paar hochleben. Zum 50. Ehejubiläum gab sich natürlich auch Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich die Ehre und gratulierte zur Goldenen Hochzeit im Namen der Gemeinde. Dann feierte das Jubelpaar mit seinen Kindern Andrea und Wolfgang und deren Familien. (upu)