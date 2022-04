130 Liter Bier für einen Baum: Hainhofer stehlen den Bonstetter Maibaum

Die Maibäume sind zurück - und mit ihnen auch deren Diebe. Der Hainhofer Jugend ist es gelungen, den Bonstetter Baum zu klauen. Dafür musste verhandelt werden.

Dieser Diebstahl ist eine gute Nachricht - zumindest für die meisten. Denn er bedeutet auch: Nach langer Corona-Pause kehren viele Traditionen zurück ins Augsburger Land. Zuletzt fielen die meisten Maibaumfeiern flach. Einige Orte stellten erst gar keinen Baum mehr auf. Nun ist wieder der vermutlich erste Maibaum im Augsburger Land gestohlen worden. Der Dorfjugend aus Hainhofen ist es gelungen, einen etwa 25 Meter großen Maibaum zu stehlen. Einfach war das nicht.

Der Maibaumklau in Bonstetten war gut geplant

Das hat mehrere Gründe. Der naheliegendste: In vielen Orten wird der Maibaum erst kurz vor dem 1. Mai hergerichtet. "Wir mussten schon ein bisschen suchen, bis wir fündig wurden", sagt Tassilo Brecheisen. Der stellvertretende Kommandant der Hainhofer Feuerwehr kundschaftete den Bonstetter Baum schon vor Tagen aus. Der lag in einer Lagerhalle mitten im Ort. Daneben gebe es einen kleinen Getränkehandel, berichtet Brecheisen. "Da haben wir einen Kasten Bier gekauft - sozusagen als Tarnung." Denn dass die Gruppe es eigentlich auf den Maibaum abgesehen hatte, durfte natürlich niemand ahnen.

In der Nacht auf Samstag gelang es den Hainhofern den Baum aus Bonstetten zu stehlen. Foto: Tassilo Brecheisen

Nachdem die Lagerhalle beim Bierkauf schon vor Tagen aus der Ferne inspiziert wurde, war es in der Nacht auf Samstag dann so weit. Mit ihrem Maibaumwagen, einer Art großen Anhänger, machte sich die Gruppe von etwa 20 jungen Leuten. Mit dabei war auch der 22-jährige Robin Kraus. "Der Maibaum war nicht bewacht", erzählt er. Um unentdeckt zu bleiben, schlugen die Maibaumdiebe nachts, etwa um drei Uhr, zu. Ihren Maibaumhänger bewegte die Gruppe bis zum Ortsschild durch reine Muskelkraft. Erst am Bonstetter Ortsrand wurde der laute Traktor angeschmissen.

Tag und Nacht wurde der Baum in Hainhofen bewacht

Mit dem ging es rund 15 Kilometer bis zum Hainhofer Maibaumplatz. Anders als in Bonstetten wurde der Maibaum dann in Hainhofen Tag und Nacht bewacht. "Wir haben einen kleinen Bauwagen, da haben wir das ganze Wochenende Wache geschoben", sagt Robin Kraus. Denn das Diebesgut durfte natürlich unter keinen Umständen wieder zurückerobert werden - zumindest nicht einfach so. "Es ist ja Tradition, dass man für den Baum etwas bekommt", sagt Kraus. Aber was? Darüber musste verhandelt werden.

Tag und Nacht bewachten die "Hainhofer Maibaumklauer" den aus Bonstetten gestohlenen Baum. Foto: Tassilo Brecheisen

Telefonisch meldeten sich die Maibaumklauer bei Daniel Hauke. Er ist Vorsitzender des Heimat- und Landschaftspflegevereins in Bonstetten, der sich um das Herrichten des Maibaums kümmert. "Die Verhandlung war fair", sagt Hauke. "Wir waren uns schnell einig." Gefordert waren 200 Liter Bier und eine Brotzeit für die Diebe. Am Ende einigte man sich auf 130 Liter Bier und Brotzeit. "Das gehört dazu", sagt Hauke. "Wer einen Maibaum stellt, der muss damit rechnen, dass er gestohlen werden kann." Im Ort nehme man die Aktion mit Humor - und auch etwas Bewunderung. Hauke: "Das war schon ein kleines Kunstwerk." Denn eigentlich sei der Baum in der Halle gesichert gewesen. Wie es den Dieben gelang ihn zu stehlen ohne den Baum oder die Halle zu beschädigen, bleibt ihr Geheimnis.

Inzwischen liegt der Maibaum wieder in Bonstetten

Inzwischen liegt der Baum übrigens schon wieder in Bonstetten, die Übergabe fand am Montag statt. "Jetzt haben wir ihn noch besser gesichert", versichert Hauke. Wie genau will er nicht verraten, denn bis zum Aufstellen zum Maibaumfest dauert es noch einige Tage. Am 30. April soll der geschmückte Baum mit einem Kran aufgestellt werden.

Nicht zum ersten Mal gelang es den Hainhofern, einen Maibaum zu steheln. Die Tafel zeigt, aus welchen Orten bereits Maibäume gestohlen wurden. Foto: Tassilo Brecheisen

Bis dahin - so die Tradition - dürfen die Maibäume gestohlen werden. Wie das geht, weiß man in Hainhofen offenbar besonders gut. Auf einer Tafel der "Hainhofer Maibaumklauer" ist verzeichnet, wie oft das gelang. Demnach haben die Hainhofer seit 1985 bereits 16 Bäume geklaut. Unter anderem aus Neusäß, Leitershofen, Welden oder dem Augsburger Bärenkeller. Tassilo Brecheisen hofft, dass diese Tradition fortgesetzt wird. "Wir sind schon auf der Suche nach unserem nächsten Baum", sagt er. Einen eigenen haben die Hainhofer bislang nicht. Doch der soll bald folgen. Auf eine große Maifeier wird in Hainhofen heuer verzichtet. In kleiner Runde wollen die Maibaumklauer aber noch auf ihren erfolgreichen Siegeszug anstoßen - zumindest am Bier sollte das nun nicht mehr scheitern.