In Bonstetten wachsen jetzt Sojabohnen und Wassermelonen

Plus Auf einem Bonstetter Acker gibt es jetzt eine gemeinschaftliche Landwirtschaft. Jeder kann mitmachen. Doch die Dürre bereitet auch hier Probleme.

Von Moritz Maier

Beim Blick über den Acker finden sich Zwiebeln, Karotten, Rüben oder Salat. Neben den Klassikern sind aber auch Früchte zu sehen, die es im Augsburger Land seltener gibt. Inmitten von viel Grün verstecken sich etwa mehrere Wassermelonen, ebenso wie Edamame, also Sojabohnen. Einiges konnte bereits geerntet werden. "Wir haben das gekocht, was der Acker gerade hergab – ich wusste bis dahin nicht, dass es so viele Zucchini-Gerichte gibt", beschreibt Birgit Timm lachend ihre bisherige Ernte.

