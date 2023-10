Bonstetten

vor 50 Min.

Jan Forma heißt der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Welden

Plus Er hat schon viel von der Welt gesehen, arbeitete zuletzt im Allgäu und schwärmt von der Landschaft im Holzwinkel. Im Oktober wird Jan Forma offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Von Ursula Puschak

Nach einer kurzen Pause kehrt nun wieder Leben ein im Pfarrhof in Bonstetten. Der neue Pfarrer Jan Forma und seine Haushälterin sind nun, nachdem die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, in den Pfarrhof in Bonstetten eingezogen. Pater Thomas Payappan hatte im Pfarrhof in Welden gelebt, bis er vor Kurzem nach Affing ging.

Darf jetzt jeder Bürger einfach klingeln, wenn er etwas mit dem Pfarrer besprechen möchte? Auf diese Frage hat der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Welden eine klare Antwort: "Grundsätzlich ja", sagt er und lacht. "Wenn ich da bin, jederzeit." Besser ist es aber, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, schließlich ist Pfarrer Forma für vier Pfarreien verantwortlich. Und da tritt das nächste Problem zu Tage: "Das Festnetz geht zurzeit nicht, aber wir sind dran." Im Moment sei er deshalb über sein Handy erreichbar, erklärt er, die Nummer stand bereits im Amtsblatt "Aus dem Holzwinkel".

