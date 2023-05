Kabarettist Da Meier beim Maifest in Bonstetten

Endlich wieder Kabarett in Bonstetten. Der Oberpfälzer Matthias Meier war zu Gast im Stegherr-Stadel und sorgte für etliche Lacher.

Der Oberpfälzer Matthias Meier, also Da Meier, war schon 2006 in der Holzwinkelgemeinde zu Gast, damals mit dem Musik-Kabarett-Trio Da Huawa, da Meier und I und feierte großen Erfolg, auch in Bonstetten. Jetzt konnte er daran anknüpfen. Und der Oberpfälzer Dialekt? Für das Publikum kein Problem.

Hochmusikalisch und ultrakomisch reißt der Komiker sein Publikum mit

Als Da Meier seine Blockflöte auspackt – schließlich firmiert er ja als "erfolgreichster Blockflötenspieler der Welt" und reist angeblich in einer Stretch Limousine – wundern sich seine Gäste. Wer hätte auch gedacht, dass man mit einer Flöte "Wind of Change" oder gar "My Heart Will Go on" von Celine Dion zum Besten geben kann? Wobei der Künstler einräumt, die Celine habe gesagt: "What have you done to my song?" Tanzeinlagen und das Kostüm mit engem Minikleid und blonder Perücke animieren zum Mitklatschen. Großer Beifall ist dem Künstler wieder sicher.

Mit einem Pointen-Feuerwerk zeigt der Kabarettist, dass den Verantwortlichen der Stauffersberger Musikanten erneut ein guter Griff bei der Auswahl des Kabarettisten gelungen war. Oder wer weiß denn in Schwaben, wie der Oberpfälzer Thermomix heißt? Richtig, das ist der Zementmixer. Zu Meiers Kindheit brauchte man keine Smoothies, da wurde das Obst aus Nachbars Garten noch mit den Zähnen zerkleinert, statt den "Scheißdreck vom Herrn Nestlé". Das Publikum ist begeistert, fast schon ein wenig erschöpft von all dem Lachen, als die Veranstaltung zu Ende ist.