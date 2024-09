Krautfest mit Krautstampfen beim Heimatverein

Ein Mal im Jahr das eigene Kraut für den Winter einstampfen – dazu bietet sich beim Krautfest des Heimatvereins Bonstetten am Sonntag, 6. Oktober, wieder Gelegenheit. Fässer können mitgebracht oder direkt vor Ort beim Heimatverein erworben werden. Und dann heißt es: Stampfen, Stampfen, Stampfen. Verfeinert wird das Kraut nur mit Salz oder mit eigenen Gewürzen, jeder wie er mag. Wer selbst kein Krautfass ansetzen will oder vom Stampfen schon auf den Geschmack gekommen ist, kann mittags verschiedene deftige Gerichte rund ums Thema Kraut probieren, wie beispielsweise Krautschupfnudeln oder Blut- und Leberwürste. Außerdem gibt es Kuchen, und der Nachwuchs ist beim Kinderschminken oder in der Bastelecke beschäftigt. Das Krautstampfen beginnt um 10 Uhr, warme Küche ab ca. 11 Uhr. (AZ)