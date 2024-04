Bonstetten

vor 51 Min.

Kreistagsbeschluss nach Debatte: Bonstetten darf wachsen

Höher bauen statt in die Fläche gehen: Das Thema schnitt Landrat Martin Sailer in der Diskussion um ein neues Baugebiet in Bonstetten an.

Plus Die Gemeinde will ein neues Baugebiet ausweisen. Doch das liegt zum Teil im Landschaftsschutzgebiet. Das führt zu großen Diskussionen.

Von Maximilian Czysz

Fast eine Grundsatzdiskussion entbrannte jüngst im Kreistag, als es um die Frage ging, ob eine Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet gelöst zu Bauland gemacht werden darf. Genau das ist in Bonstetten der Fall.

Die Gemeinde will am südwestlichen Ortsrand Baugrundstücke schaffen. Dort soll das Wohngebiet Steinhalde um 7500 Quadratmeter erweitert werden. Das Problem: Die Gemeinde kann nur an dieser Stelle wachsen, weil sie keine anderen geeigneten Grundstücke zur Verfügung hat. Um die Steinhalde zu vergrößern, soll eine Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet genommen werden. Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt handelt es sich dabei überwiegend um eine Ackerfläche mit geringer ökologischer Wertigkeit sowie um einen gemeindlichen Schotterweg.

