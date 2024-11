Märchenerzähler verzaubert Groß und Klein in Bonstetten

Das Augsburger Märchenzelt war vor Kurzem im Bürgersaal in Bonstetten zu Gast. Der Saal glich einem Märchenzelt mit Sternen, Lagerfeuer und blauem Tuch, vor dem sich Jörg, der Märchenerzähler, niedergelassen hatte. Nach kurzem musikalischem Intermezzo zog er seine jungen Zuhörer in seinen Bann und schaffte es spielend, dass sich die Kleinen auf ihn und das erste Märchen „Der Froschkönig“ konzentrieren. Nach dem lettischen Märchen „Hase und Fuchs“ war erst mal Pause. Zuckerwatte, Kuchen und Getränke warteten auf die kleinen Gäste. So gestärkt freuten sich Groß und Klein auf die Fortsetzung des Programms, bevor es wieder nach Hause ging. (upu)

