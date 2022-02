Nur ein Feuerwehrhaus? Große Pläne für Ortsmitte Bonstetten werden kleiner

Plus Ein Plan der Freien Wähler sorgt im Gemeinderat Bonstetten für Aufsehen. Kommt am Ende nur ein neues Feuerwehrhaus? Klar ist, das Projekt muss deutlich günstiger werden.

In die Debatte um die Ortsmitte in Bonstetten kommt neuer Schwung. Die Planung des Millionenprojekts zieht sich bekanntlich schon einige Jahre. Nach dem Bürgerentscheid über die Kostendeckelung auf 6,2 Millionen Euro kommen nun neue Details über das weitere Vorgehen ans Licht - und die sorgen für Streit im Gemeinderat.