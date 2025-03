Bonstetten will Wärmeplanung nicht im Alleingang stemmen

In Bonstetten solle mit der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung noch in diesem Jahr begonnen werden, so ein Antrag der Freien Wähler, der jetzt in der Gemeinderatssitzung besprochen wurde. Wie Bürgermeister Anton Gleich erklärte, gäbe es eine gemeinsame kommunale Wärmeplanung über die ILE mit den Holzwinkelgemeinden und Altenmünster. „Aktuell läuft eine Auftragserteilung zur Erstellung eines Kurz-Energienutzungsplans (ENP), die vom Bürgermeister Florian Mair aus Altenmünster beantragt wurde“, sagte Anton Gleich. Die Entscheidung wird darüber in wenigen Monaten zum Abschluss kommen. „Wenn wir jetzt beschließen, dass die Gemeinde Bonstetten eine eigene Wärmeplanung ausschreiben will, dann gefährden wir dieses Projekt der ILE und vergeben möglicherweise eventuelle Fördergelder.“ Der Antrag der Freien Wähler wurde mit acht zu drei Stimmen vom Gemeinderat abgelehnt.

