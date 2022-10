Polizei erwischt Autofahrer in Bonstetten mit 1,4 Promille

Ein Autofahrer ist in Bonstetten nachts in eine Polizeikontrolle geraten. Das ging nicht gut für ihn aus.

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bonstetten in eine Polizeikontrolle geraten ist. Wie das Polizeipräsidium Schwaben mitteilt, wurde der Mann um 0.25 Uhr zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. (AZ)