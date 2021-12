Polizei schnappt Holzdiebe in Bonstetten

Bei einer Kontrolle entdecken die Beamten gespaltene Holzstücke in dem Audi. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Paar in dem Waldstück bedient hat.

Holzdiebe sind der Polizei durch Zufall am Dienstag ins Netz gegangen. Den Beamten war um 13.25 Uhr in Bonstetten ein Audi aufgefallen, in dem eine 48-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann saßen.

Bei der Kontrolle sahen die Beamten in dem Fahrzeug zahlreiche gespaltene Holzstücke. Das Paar gab schließlich zu, dass diese aus einem Waldstück beim Sportplatz entwendet worden waren. Beide gestanden, dass sie sich bereits mehrmals das Holz unrechtmäßig angeeignet hatten. Der Inhaber des Holzes muss laut Polizei noch ermittelt werden. (thia)