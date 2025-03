Radfahrerin wird in Bonstetten von Auto erfasst

Mit Prellungen ist eine Radfahrerin nach einem Unfall in Bonstetten ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war sie am Sonntagnachmittag in der Hasenbergstraße unterwegs. Als ein Autofahrer rückwärts aus einer Grundstückszufahrt fuhr, kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radlerin und das Fahrrad wurde beschädigt, berichtet die Polizei. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (kinp)

