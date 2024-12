Ratschcafé traf sich zur Weihnachtsfeier

Inzwischen haben sich die Senioren an den neuen Treffpunkt gewöhnt: Ihr Ratschcafé findet seit diesem Schuljahr im Bräustüble Bonstetten statt. Der Bürgersaal wird momentan für die Hausaufgabenbetreuung der Grundschule Adelsried-Bonstetten gebraucht. Im Dezember fand die Weihnachtsfeier statt. Marianne Britzlmair stimmte mit einem Gedicht in Allgäuer Mundart auf die „stade“ Zeit ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, was von der Gemeinde finanziell unterstützt wurde, freuten sich alle auf den Auftritt des Schulchors. Mit Weihnachtsliedern und kleinen Geschichten erfreuten die Kinder ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Schluss wurde gemeinsam „Es wird scho glei dumba“ gesungen. (upu)

