Der Bereich Standard/Latein umfasst zehn verschiedene Tänze. Als Standardtänze wurden ursprünglich alle Gesellschaftstänze bezeichnet. Mittlerweile ist er ein Sammelbegriff für den langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep geworden. Zu den lateinamerikanischen Tänzen, im Tänzerjargon kurz Latein genannt, zählen Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Wer diese Tänze vertieft lernen möchte, kann ab 20. September jeweils freitags, von 18 bis 19 Uhr, an einem Standard-Latein-Tanzkurs für Fortgeschrittene teilnehmen. Er findet im Bürgersaal, Hasenbergstraße 8, in Bonstetten an fünf aufeinander folgenden Freitagen bis 18. Oktober statt. Mitzubringen sind Schuhe mit Ledersohlen. Der Kurs kostet 32 Euro. Die Anmeldung ist nur paarweise möglich über die VHS unter Telefon 08293/9518202 oder per E-Mail an emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de sowie online auf https://vhs-augsburger-land.de. Nach dem Fortgeschrittenen-Kurs findet der Standard-Latein-Tanzkreis statt, von 19.15 bis 20.15 Uhr, ebenfalls fünfmal ab 20. Oktober. Der Kurs richtet sich nach dem jeweiligen Können. Preis und Anmeldung ebenfalls über den VHS-Kontakt. (AZ)