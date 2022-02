Steuerverschwendung? - Kleines Stück Radweg kostet 200.000 Euro

Plus Wegen eines Ackers wird ein Radweg bei Bonstetten deutlich teurer als geplant. Die Gemeinde sieht keine Alternative. Das sind die Hintergründe.

Ein kleines Stückchen Radweg sorgt für großen Ärger. Seit mehr als sieben Jahren liegen die Pläne für einen Radweg von Bonstetten in Richtung Peterhof schon auf dem Tisch. Im Sommer sollen Radler die neue Strecke endlich nutzen können. 1,6 Millionen Euro für 4,3 Kilometer Radweg sind geplant. Besonders teuer ist ein kleiner Teil der Strecke bei Bonstetten. Hier muss ein aufwendiges Konstrukt gebaut werden, weil der Gemeinde ein Grundstück fehlt. Die Kosten: mehr als 200.000 Euro. Ist es das wert?