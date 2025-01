In Bonstetten ist im Zeitraum von Dienstag, 31. Dezember, bis Donnerstag, 2. Januar, der Gartenzaun an einem Anwesen in der Fliederstraße von Unbekannten beschädigt worden. Der Vorfall wurde erst jetzt angezeigt. Mehrere Zaunlatten wurden von dem Täter oder den Tätern herausgerissen. (kar)

