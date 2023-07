Unbekannter klaut Fahrrad an Bushalte in Bonstetten

Ein Mountainbike der Marke Cube ist verschwunden, berichtet die Polizei. Es wurde an einer Haltestelle in Bonstetten abgestellt.

Die Polizei berichtet von einem Fahrraddiebstahl in Bonstetten. Demnach verschwand am Samstag in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 18 Uhr ein Mountainbike der Marke Cube in der Farbe grau. Es war an der Bushaltestelle „Fernsehturm“ in Bonstetten abgestellt worden. (kinp)