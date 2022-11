Unfall beim Überholen in Bonstetten

Als ein 86-Jähriger einen anderen Autofahrer in Bonstetten überholen möchte, kommt es zum Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Zu einem Unfall beim Überholen ist es am Freitag gegen 10 Uhr in Bonstetten gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 43-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße nach links in ein Grundstück einbiegen. Das ging dem hinter ihm fahrenden 86-Jährigen aber offenbar zu langsam. Er setzte zum Überholen, touchierte dabei aber den Wagen vor ihm.

An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)