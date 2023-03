Wie ein Informatiker das Problem mit den Kröten löst

Plus Der Bonstetter Klaus Stampfer hat die entscheidende Idee. Mit seiner Erfindung verhilft er den Kröten-Experten vom BUND zwischen Wörleschwang und Reutern zum Durchbruch.

Eines Tages saß er auf der Terrasse, den Garten im Blick. Klaus Stampfer hatte den Kirschbaum anvisiert. Daran hing ein Nistkasten. Damals, 2013 war es, hätte er wohl selbst nicht geglaubt, was sich Jahre später aus diesem Moment entwickeln würde.