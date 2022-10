Bonstetten

vor 16 Min.

Zum Goldenen Priesterjubiläum verabschiedet sich der Pfarrer von Bonstetten

Plus Mit Präsenten und vielen guten Wünschen haben die Bonstetter ihren katholischen Pfarrer Martin Lochbrunner verabschiedet. Der hat im Ruhestand noch so einiges vor.

Von Ursula Puschak

Dieses Kirchweihfest wird den Bonstetter Bürgern wohl lange in Erinnerung bleiben. So viele Gründe zu feiern gibt es schließlich selten. Allerdings stand an diesem Tag auch ein Abschied im Raum. Nach 29 Jahren pfarrlichen Wirkens in Bonstetten beendet Pfarrer Professor Martin Lochbrunner in Kürze seine Arbeit in Bonstetten. In seiner Predigt hob er hervor, dass die Bonstetter Kirchengemeinde von St. Stephan nicht nur das Kirchweihfest feiert. Auch der Altar und der Erweiterungsbau wurden im Oktober 1982, also vor genau 40 Jahren, vom damaligen Augsburger Bischof Josef Stimpfle konsekriert. Und vor 50 Jahren empfing der Bonstetter Ortspfarrer in Rom das Sakrament der Priesterweihe. Doch damit nicht genug.

