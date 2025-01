Bonstetter spenden für Kartei der Not

In Bonstetten fand an Silvester ein zentrales Feuerwerk statt. Dabei wurden Spenden gesammelt. Insgesamt 600 Euro überwiesen Bürgermeister Anton Gleich und Johannes Greger, der das Feuerwerk zusammen mit der Gemeinde organisiert hatte, jetzt an die Kartei der Not. Das zentrale Feuerwerk feierte in diesem Jahr Premiere. Es soll auch wieder stattfinden – laut Bürgermeister Gleich sogar eine Nummer größer. Greger habe dafür erfolgreich die notwendige Prüfung abgeschlossen. (corh)

Bonstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvesterfeuerwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis