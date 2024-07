Boule-Turnier in Meitingen

Die SPD Meitingen veranstaltet am Sonntag, 4. August, ab 10 Uhr zu einem Boule-Turnier auf dem Boule-Platz am Rathaus Meitingen ein. Auch ohne eigene Boule-Kugeln ist die Teilnahme am Turnier möglich. Publikum ist auch willkommen. Im Anschluss an das Turnier besteht für die Spieler bei einem gemeinsamen Mittagessen die Möglichkeit, zusammen mit den Marktgemeinderäten über aktuelle politische Themen zu diskutieren. (AZ)