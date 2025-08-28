Icon Menü
Brand bei Elektro Lutz in Dinkelscherben mit hohem Sachschaden

Dinkelscherben

Nach Brand in einem Elektrogeschäft sucht die Kripo weiter nach der Ursache

Am Mittwoch hatte es in einem Dinkelscherber Geschäft gebrannt. Inzwischen steht die Schadenshöhe fest. Für die Inhaber ist es ein Drama.
Von Cordula Homann
    Bei Elektro Lutz in Dinkelscherben hat es gebrannt.
    Bei Elektro Lutz in Dinkelscherben hat es gebrannt. Foto: Feuerwehr Dinkelscherben

    Bei der Firma „Elektro Lutz“ hat es am Mittwoch gebrannt. Wie berichtet, hatte der Bewohner das Feuer kurz nach 3 Uhr morgens bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Verletzt wurde niemand.

