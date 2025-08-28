Nach Brand in einem Elektrogeschäft sucht die Kripo weiter nach der Ursache

Bei der Firma „Elektro Lutz“ hat es am Mittwoch gebrannt. Wie berichtet, hatte der Bewohner das Feuer kurz nach 3 Uhr morgens bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Verletzt wurde niemand.
Dinkelscherben
Bei der Firma „Elektro Lutz“ hat es am Mittwoch gebrannt. Wie berichtet, hatte der Bewohner das Feuer kurz nach 3 Uhr morgens bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Verletzt wurde niemand.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden