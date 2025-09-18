Nach Brand bei Elektro Lutz: Ursache steht fest

Um 3 Uhr nachts weckte das Feuer die Anwohner in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Die Feuerwehr eilte herbei und hatte den Brand um 5.30 Uhr im Griff. 28 Personen aus zwei Wehren waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand, dennoch richtete der Brand großen Schaden an. Im Traditionsgeschäft Elektro Lutz ist seitdem nichts mehr wie es vorher war.

Brand in Dinkelscherben: Ursache steht fest

„Unsere Nerven liegen gerade blank“, hatte Michaela Stutzig, die das Geschäft zusammen mit ihrem Mann betreibt, unmittelbar nach dem Brand erzählt. Mittlerweile sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei abgeschlossen und die Räumlichkeiten wieder freigegeben. Auf 70.000 Euro schätzt die Kripo den Schaden. „Die Ermittlungen ergeben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder Fahrlässigkeitstat. Vielmehr deutet alles auf eine technische Ursache hin“, heißt es auf Nachfrage. Weiterführende Ermittlungen werden derzeit nicht durchgeführt.

Mittlerweile konnten die Betreiber so zumindest mit den Aufräumarbeiten beginnen. Während der Ermittlungen war es nicht möglich, die Ladenflächen zu betreten. Neben Elektrogeräten bot die Firma auch Spielzeug an. Die Ware war verrußt und verraucht und glich laut den Inhabern einem Totalschaden. Über der Ladenfläche befinden sich Wohnungen, die aber Stand jetzt nicht vom Brand betroffen sind. Wann die Renovierungsarbeiten bei Elektro Lutz beginnen können, steht noch nicht fest. Es werde jedenfalls noch länger dauern, bis das Unternehmen wieder öffnen kann.