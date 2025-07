Notfall löst großen Einsatz aus: Fehlalarm

In Stadtbergen hat am Montag gegen 13.20 Uhr ein größerer Einsatz für Aufmerksamkeit gesorgt. Polizei und Feuerwehr waren wegen eines Brands in der Hagenmähderstraße alarmiert worden. Es wurde dort weder Rauch noch Feuer festgestellt. Dennoch wurde das betroffene Gebäude vorsichtshalber geräumt. Nachdem kein Brand entdeckt wurde, geht man davon aus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. So rückten alle wieder schneller als gedacht. (AZ)

