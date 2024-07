Unbekannte legen Brand auf Neusäßer Schulhof

Eine schwarze Rauchwolke in der Nähe einer Dachbaustelle in der Landrat-Dr.-Frey-Straße in Neusäß sorgte am Mittwoch gegen 19.50 Uhr für Aufsehen. Die Freiwillige Feuerwehr Neusäß hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Polizei gelöscht. Im Hinterhof des Schulgeländes brannte eine Sitzgarnitur mit Tisch. Laut Polizei ist die Brandursache bisher unklar. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen telefonisch unter 0821 3231810 entgegen. (diba)

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulgelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis