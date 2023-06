41-Jähriger übersieht in Breitenbronn wegen tiefer Sonne einen Traktor

Ein Autofahrer prallt bei Breitenbronn frontal in einen Traktor, den er wegen der tiefstehenden Sonne nicht gesehen hat.

Einen Traktor hat ein Autofahrer am Montagabend auf einem Feldweg bei Breitenbronn übersehen. Der 41-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit seinem Mercedes der A-Klasse auf der B300 von Breitenbronn in Richtung Ziemetshausen unterwegs.

Am Ortsende von Breitenbronn wollte er laut Polizei nach rechts in einen Feldweg einbiegen und übersah dort aufgrund der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Traktor. Der 41-Jährige prallte gegen das Fronthubwerk des Fendt. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (thia)