Kind sperrt sich in Breitenbronn selbst im Auto ein

Polizei und Feuerwehr rücken mit 15 Kräften samt Rettungswagen an, da sich in Breitenbronn ein Kind im Auto eingesperrt hat. Da kein Zweitschlüssel greifbar ist, wird kurzer Prozess gemacht.

Einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr mit 15 Kräften samt Rettungswagen hat am Dienstag ein eineinhalbjähriges Kind in Breitenbronn ausgelöst. Die Eltern hatten gegen 16 Uhr den Notruf gewählt, da der Nachwuchs sich selbst im Auto eingesperrt hatte und kein Zweitschlüssel greifbar war.

Die integrierte Leitstelle setzte daher umgehend die Rettungskräfte in Marsch, unter anderem waren auch die Feuerwehren von Breitenbronn und Dinkelscherben im Einsatz. Da der Versuch scheiterte, das Fahrzeug ohne Beschädigung zu öffnen, wurde kurzerhand eine Dreiecksscheibe am Auto eingeschlagen. Das Kind konnte laut Polizei auf diese Weise am schnellsten und ohne Verletzungen aus dem Auto gerettet werden. Der Rettungsdienst musste daher glücklicherweise erst gar nicht eingreifen. (thia)