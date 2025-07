Markante Buche muss gefällt werden

In Ottmarshausen wird am kommenden Dienstag, 8. Juli, eine Rotbuche gefällt. Diese steht an der Ecke Mühlbachstraße/Roggenstraße. Der Baum muss gefällt werden, weil er durch einen sogenannten Baumkrustenpilzbefall stark beschädigt worden ist. Durch die Fällung sollen Gefahren für Anlieger und Verkehr vermieden werden. Das teilte die Stadt Neusäß mit. Zudem würden geplante Straßenbauarbeiten im Juli 2025 den Zustand der Rotbuche zusätzlich verschlechtern. Deshalb sei eine sofortige Fällung sinnvoll.

Für die Fällung gibt es eine Ausnahmegenehmigung des Augsburger Landratsamts. Vor der Aktion selbst wird noch eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, um herauszufinden, ob die Rotbuche von besonders und stark geschützten Arten besiedelt ist. Die Stadt wird Ersatzpflanzungen vornehmen. (AZ)