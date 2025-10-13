Buchtipps für den Herbst: Mal was fürs Herz, mal was zum Gruseln

Buchtipps der Redaktion zur Buchmesse (ab 15.10.)

Eine wahre Geschichte aus dem Vatikan: Arne Molfenter und Rüdiger Strempel erzählen im Buch „Über die weiße Linie“ spannend die Geschichte eines irischen Priesters, der im Zweiten Weltkrieg in Rom über 6000 Menschen das Leben rettete. Hugh O‘Flaherty baute mit anderen Verbündeten einen Fluchthelfer-Kreis auf und schützte so alliierte Soldaten und Juden. Der Golfspielende katholische Priester organisierte über seine Verbindungen Geld, um Lebensmittel kaufen zu können. Gleichzeitig kümmerte er sich um sichere Unterkünfte. Er begab sich in Lebensgefahr, denn die Nazis hatten ihn bereits im Visier: Mit SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler lieferte er sich ein Katz-und-Maus-Spiel in der Ewigen Stadt. Im irischen Killarny wurde Hugh O‘Flaherty ein Denkmal gesetzt. Darunter steht: God has no country - Gott hat kein Heimatland. (Maximilian Czysz)

Das Buch steht aus gutem Grund seit langem auf den Bestseller-Listen oben und ist verfilmt worden: „22 Bahnen“ von Caroline Wahl. Der Autorin, die mit ihrer direkten Art in Interviews auch aneckt, ist ein Coup gelungen. Der Roman erzählt die Geschichte der jungen Tilda, die sich liebevoll um ihre kleine Schwester Ida kümmert, während die Mutter alkoholkrank ist. Eines Tages erhält Tilda die Chance auf eine Promotion in Berlin, was sie vor die Wahl zwischen Freiheit und familiärer Verantwortung stellt. Das Thema klingt tragend, doch es gelingt Caroline Wahl die Geschichte der Schwestern locker und anrührend zu erzählen. Auf jeden Fall ist das Buch so spannend, dass man es nicht mehr aus der Hand legen möchte. Für alle, denen der Roman gefällt, gibt es eine gute Nachricht: Mit „Windstärke 17“ gibt es eine Fortsetzung, die die Geschichte der Schwestern weitererzählt - diesmal mit der ehemals kleinen Ida als Hauptperson. Das Buch ist eine Empfehlung für Menschen, die das Meer mögen. (Regine Kahl)

Ein Buchtipp für alle Fans von Rockmusik

Rock‘n‘Roll lebt. Und Austropop erst recht. Das zeigt das erste Buch von einem, der es wissen muss, weil er selbst es war, der mit seiner Band diesen lange für Legenden der 1980er Jahre reservierten Begriff wieder mit Leben gefüllt hat: Marco Wanda. Der Frontmann und Songschreiber der Band Wanda aus Wien erzählt in „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ vom Weg zum Erfolg. Und vom Künstlerleben mit viel zu viel Alkohol, der langfristig nicht zu besserer Musik, sondern nur zum Absturz führt. Ein Buch für alle, die schon lange wissen wollten, wie die eingängigen, aber oft etwas kryptischen Texte der Gruppe zustande kommen. Und für alle, die die Musik von Wanda, generell österreichische Rockmusik, oder die Stadt Wien mögen. Obwohl der erste Satz direkt lautet: „Wien war nach den achtziger Jahren nie wieder eine pulsierende Stadt.“ Auch um Freundschaft und Verlust, um Inspiration und den Preis des Erfolges, geht es im literarischen Debüt des 38-Jährigen. (Marco Keitel)

Icon vergrößern Beim AZ-Literaturabend hat Autorin Caroline Wahl in der Stadtbücherei Augsburg über ihre Arbeit gesprochen. Mit „22 Bahnen“ gelang ihr der Durchbruch. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim AZ-Literaturabend hat Autorin Caroline Wahl in der Stadtbücherei Augsburg über ihre Arbeit gesprochen. Mit „22 Bahnen“ gelang ihr der Durchbruch. Foto: Marcus Merk

Selten hat mich ein Roman so lange beschäftigt wie „Die Enkelin“ von Bernhard Schlink. Es scheint die Geschichte einer großen Liebe zu sein, die in der Zeit des Mauerbaus zwischen Ost- und Westdeutschland entstand, über der aber immer ein Schatten lag. Tatsächlich stellt Schlink dar, was die deutsche Teilung in Generationen von Menschen ausgelöst hat – bis heute: Erst nach dem Tod seiner Frau findet Kaspar heraus, was sie einst für ihn aufgegeben hatte. Dem geht der ehemalige Buchhändler nach. Die Spur führt ihn in eine ihm völlig fremde Welt: Ostdeutschland. Als er dort endlich „die Enkelin“ findet, stellt sich heraus: Noch gegensätzlicher könnten die Ansichten zwischen der jungen Familie und Kaspar nicht sein. Dennoch will der Senior mehr Zeit mit seiner Enkelin verbringen. Und löst damit in dem Mädchen Widersprüche mit ungeahnten Folgen aus. (Cordula Homann)

Auf etwa 770 Seiten erzählt Rebecca Yarros mit viel Gefühl und Dramatik in ihrem Auftaktroman „Fourth Wing - Flammengeküsst“ die Geschichte der jungen Violet Sorrengail und entführt in eine fantasievolle Welt voller Drachen, Magie und Liebe. Violet muss sich entgegen ihrem Wunsch, eine Schriftgelehrte zu werden am Basgiath War College als angehende Drachenreiterin zurecht finden und bekommt dabei unzählige Steine in den Weg gelegt. Der Leitsatz lautet nicht ohne Grund: „Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot.“ Es hängt alles daran, wie sich Violet schlägt und wie sie den Widrigkeiten gegenübersteht. Voller Spannung verfolgt man die Geschichte der jungen Anwärterin. Man fühlt mit ihr und kämpft sich immer wieder aus den tiefsten Abgründen. Es wird immer wichtiger, dass sie ihre Vertrauten sorgfältig auswählt. Der Tod und die Angst, selbst den nächsten Tag nicht zu überleben, sind dabei ein ständiger Begleiter von Violet und als Leser kann man kaum aufhören ihrer Geschichte zu folgen. Glücklicherweise existieren auch schon zwei weitere Folgeromane, die ihre Geschichte weitererzählen: „Iron Flame“ und „Onyx Storm“. (Lisa Bäuml)

Icon vergrößern Wenn man es gar nicht mehr zuklappen möchte, ist ein Buch ein Volltreffer für den Leser oder die Leserin. Foto: Robert Michael/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wenn man es gar nicht mehr zuklappen möchte, ist ein Buch ein Volltreffer für den Leser oder die Leserin. Foto: Robert Michael/dpa

Er hat ihn (noch) nicht bekommen, den Literaturnobelpreis. Doch genau wie Laszlo Krasznahorkai ist Georg Klein ein Meister der modernen Erzählkunst. In dem Sammelband „Im Bienenlicht“, der 2023 erschienen ist, zeigt er in kurzen Geschichten, wie das geht, das moderne Erzählen. Und dem Leser oder der Leserin schwirrt schon bald ganz angenehm der Kopf, bekommt die Geschichten nicht mehr heraus, aber auch nicht so ganz herein ins Gehirn, und genau deshalb bleiben sie unvergesslich. Wie dieser Satz: „Der Kitsch verneint das Risiko, das mit der Geburt von Schönheit untrennbar verbunden ist.“ - Kurz darüber nachdenken und für wahr befinden, so ist das mit den Texten von Georg Klein. Was das Lesen seiner Bücher zudem faszinierend macht: Der Autor ist in Augsburg aufgewachsen. Auch wenn er schon lange nicht mehr dort lebt, sind es immer wieder Schauplätze aus der Region, die auftauchen. Mal ist es der Augsburger Stadtteil Bärenkeller mit all seinen Geheimnissen, mal die Wolfzahnau, wo sich Lech und Wertach treffen, oder im genannten Erzählungsband eine Geschichte um die Autobahnkapelle Adelsried, leicht als solche zu erkennen, auch wenn sie nicht genau so heißt. (Jana Tallevi)

Sebastian Fitzek ist nichts für schwache Nerven

Nachts alleine auf dem Heimweg fühlen sich viele, vor allem Frauen, nicht sicher. Dafür gibt es das Begleittelefon: eine Telefonnummer, die Frauen wählen können, wenn sie sich auf dem Heimweg bedroht oder ängstlich fühlen. Genau diese Nummer wählt in „Der Heimweg“ von Sebastian Fitzek auch Klara. Doch ihre Angst ist mehr als nur Furcht, denn sie steckt bereits in großer Gefahr. Als Jules Tannberg das Telefon abnimmt, hört er die verzweifelte Frau. Geprägt von den Gewalttaten ihres Ehemannes, hat sie sich in einen anderen Mann verliebt – doch genau das scheint ihr zum Verhängnis zu werden. Fitzek führt seine Figuren an emotionale und körperliche Grenzen. Mit jeder Seite wächst die Bedrohung – nicht nur für Klara, sondern auch für den Leser. Das Buch fesselt und hinterlässt einen mit offenem Mund vor Staunen. (Alisia Öztürk)