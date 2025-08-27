„Die Freude auf ein gutes Buch kann sich jeder selbst schenken.“

Gersthofen hat eine große Bibliothek für eine Stadt mit 23.000 Einwohnern. Wie würden Sie nach den ersten Monaten hier das einschätzen? Ist das Angebot etwas Ungewöhnliches?
Sappl: JA, DIE BIBLIOTHEK IN GERSTHOFEN HAT EINEN SEHR HOHEN STANDARD. SIE IST EIN BESTES BEISPIEL DAFÜR, WIE EINE BIBLIOTHEK AUSGESTATTET SEIN SOLL: technisch auf dem neuesten Stand mit den Ausleihe- und Rückgabeautomaten und mit einem unglaublich guten Medienbestand. Wir haben eine hohe Erneuerungsquote. Das heißt, jeden aktuellen Artikel, der gerade besprochen wird, haben wir zum Ausleihen. Dazu kommen ein Lesecafé mit Zeitungen, Online-Angebote fürs E-Book und das Munzinger Archiv. Das Haus ist meiner Meinung nach ein Image-Träger für Gersthofen.
Gersthofen
